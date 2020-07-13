Неизвестные вандалы забросали камнями мечеть в Греции

https://static.news.ru/photo/649e12bc-c5b3-11ea-a537-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мечеть Куршум в греческом городе Трикала пострадала от рук неизвестных вандалов. Злоумышленники забросали здание камнями, выбив в нём стёкла.

Нападение на мечеть произошло в ночь на 14 июля. Полиция разыскивает причастных к нему лиц, а также принимает меря для предотвращения подобных происшествий в будущем.

Предполагается, что инцидент мог стать ответом на решение турецких властей превратить Софийский собор в Стамбуле в действующую мечеть, сообщает портал trikalanews.gr.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии 10 июля. Он предусматривает передачу храма в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он будет открыт как действующая мечеть.

Турецкие власти отменили также постановление от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то, что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.

Ранее NEWS.ru писал, что представители ЮНЕСКО отправили в Анкару несколько писем с призывом не менять статус Софийского собора. Специализированное учреждение ООН просит не превращать один из древнейших памятников христианской культуры в мечеть.

Собор был открыт в 537 году и на протяжении более тысячи лет оставался самым большим храмом в христианском мире. Его высота составляет 55,6 метра, диаметр купола — 31 метр. В 1453 году после захвата города османами Софийский собор был обращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея Айя-София. В 1985 году собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.