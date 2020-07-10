В ЮНЕСКО призвали Турцию не превращать собор Святой Софии в мечеть

https://static.news.ru/photo/4c319406-c2a7-11ea-8944-fa163e074e61_660.jpg Собор Святой Софии Фото: Anton Aleksenko/www.imago-images.de/Global Look Press

Представители ЮНЕСКО отправили в Анкару несколько писем с призывом не менять статус находящегося в Стамбуле храма Святой Софии. Специализированное учреждение ООН просит не превращать один из древнейших памятников христианской культуры в мечеть.

В ЮНЕСКО напомнили, что храм, как часть «Исторических районов Стамбула», входит в список всемирного наследия в качестве музея. Данный факт ведёт за собой ряд правовых обязательств. Государство, на территории которого расположен собор, должно обеспечить неизменность исключительной всеобщей ценности объекта.

Члены организации отправили Турции ряд писем с выражением обеспокоенности в связи с ситуацией вокруг возможного изменения статуса собора. ЮНЕСКО призывает Анкару к диалогу по этому поводу.

Организация отмечает, что для любых изменений в подобных объектах государству необходимо сначала отправить уведомление ЮНЕСКО и, в случае необходимости, запросить проверку у Комитета всемирного наследия, передаёт РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил рассмотреть возможность превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Сейчас объект работает как музей.

Собор был возведён по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. Свыше тысячи лет он являлся самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи его переделали в мечеть. В 1934 году собор стал музеем и был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Данное намерение Анкары вызвало тревогу в РПЦ и депутатов Госдумы. Последние подготовили проект обращения в турецкий парламент с призывом предотвратить превращение собора в мечеть.

Как ранее писал NEWS.ru, правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР), лидером которой является Реджеп Тайип Эрдоган, рассчитывает, что собор Святой Софии в Стамбуле уже в ближайшие дни станет мечетью и откроется для поклонений мусульман.