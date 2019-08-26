https://static.news.ru/photo/28481c7a-c7f5-11e9-8ee8-fa163e074e61_660.jpg Фото: DEROS ANDERS/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько человек, в том числе женщина с ребёнком получили ранения результате инцидента в шведском городе Мальмё. Там группа злоумышленников в масках открыла огонь.

Около десяти выстрелов, предположительно из разного оружия, прозвучало рядом с рестораном возле пляжа. После этого несколько стрелков скрылись с места ЧП, передаёт Life.ru .

Пострадавших госпитализировали. Полиция оцепила место ЧП, начато расследование.

Как писал News.ru, ранее кубанские полицейские задержали в Сочи пятерых мужчин, причастных к перестрелке в Краснодаре. Инцидент произошёл в центре Краснодара 21 августа.