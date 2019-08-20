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Следовавший из Душанбе в Жуковский борт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия девочки. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Как уточнили в компании, во время выполнения рейса U6 2424 ребёнку 2006 года рождения стало плохо с сердцем, сообщает агентство «Москва». Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял...