Один из пострадавших при ночной стрельбе в Краснодаре умер. Это 27-летний молодой человек. Точное число получивших травмы устанавливается.
В пресс-службе краевого управления СК сообщают, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц, и убийстве.
Инцидент произошёл в центре города на улице Ставропольской 21 августа. Конфликт с участием десятка человек попал на видео. Ролик выложили в соцсети. На записи слышны звуки выстрелов и комментарии автора видео о стрельбе, писал News.ru.