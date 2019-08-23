Кубанские полицейские подтвердили, что в Сочи были задержаны пятеро мужчин, причастных к перестрелке в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Жертвой стрельбы стал один человек.
Сотрудниками уголовного розыска краевого главка совместно с коллегами УВД по городу Сочи в Адлерском районе города-курорта были задержаны пятеро подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления в городе Краснодаре, — сказали в пресс-службе.
Инцидент произошёл в центре Краснодара 21 августа. Конфликт с участием десятка человек попал на видео. Погибшему участнику перестрелки, уроженцу Дагестана, было 27 лет, ранее писал News.ru.