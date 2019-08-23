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Пенсионерка из Сургута перевела мошенникам почти 1 млн рублей. За два дня они позвонили на её телефон не менее 40 раз, пугая попытками списания средств.

Жертвой злоумышленников стала 68-летняя женщина. В полиции она рассказала, что аферисты звонили с различных номеров, представлялись сотрудниками банка и сообщали о попытках несанкционированного списания средств. Женщина при этом несколько раз...