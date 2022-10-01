«Не знал, плакать или кричать»: Вучич о диверсиях на «Северных потоках» Вучич не знал, «плакать ему или кричать» после известий о диверсии на «Северных потоках»

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Президент Республики Сербия Александр Вучич

Сербский президент Александр Вучич признался, что не знал, «плакать ему или кричать», когда он услышал о диверсиях на «Северных потоках». В интервью телеканалу Pink глава государства отметил, что известия о взрывах на газопроводах заставили его вспотеть. По словам Вучича, если бы подобные инциденты случились в Турции или Болгарии, то Сербия осталась бы без газа.

Не знал, плакать мне или кричать, когда увидел, что произошло на «Северном потоке». Представьте только, что такое случится где-то в Черном море или на территории Турции или Болгарии какая-то диверсия и мы останемся без газа. Если бы мы не построили газопровод («Турецкий поток». — NEWS.r) два года назад, мы бы сейчас отключали электричество на 12 часов в день, — заявил Вучич.

Президент Сербии также отметил, что референдумы, недавно прошедшие в Донбассе, усложнили позицию Белграда на мировой политической арене. Как отмечает Вучич, Сербия подверглась новому давлению со стороны Евросоюза (ЕС). Сербский глава указал, что ЕС пригрозил отменить безвизовый режим и ввести санкции.

Для нас будут ужасные последствия. (...) Недавно нам позвонили и сказали, что Европарламент примет решение прекратить переговоры с Сербией о вступлении в Евросоюз. Потом сказали, что не будет безвизового режима, введут нам санкции и так далее. Осталось нам только положить голову на пенек, и они скажут, сейчас возьмем топор — и конец, — заявил Вучич.

При этом президент Сербии подчеркнул, что Белград не будет вводить санкции против России.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».