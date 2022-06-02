«Не торопятся работать»: украинских беженцев назвали «обузой» для поляков Депутат Затулин об отмене пособий украинским беженцам в Польше: «Терпеть обузу не стали»

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские беженцы очень дорого обходятся Польше, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он считает, что беженцы стали «обузой» для поляков. Так Затулин прокомментировал новость о том, что большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия.

Депутат напомнил, что всего в Евросоюз прибыло около 5 млн беженцев с Украины, которые получают регулярные выплаты от государств. Им предоставляется право устраиваться на работу без дополнительного оформления до трех лет, но не все собираются это делать.

Судя по всему, они не торопятся на работу в большинстве случаев. Как мне кажется, поляки — очень расчетливые люди и долго терпеть эту обузу не стали, поэтому принято такое решение. Оно соответствует настроениям в польском обществе, где все чаще украинские беженцы на бытовом уровне их раздражают, — подчеркнул Затулин.

Большая часть беженцев с Украины с 1 июля лишится ежедневного пособия в Польше. Как объяснили местные власти, данный шаг направлен на стимулирование украинцев на поиски работы, чтобы они могли самостоятельно обеспечивать собственные потребности.

Ранее стало известно, что украинские беженцы начали массово уезжать из Болгарии, поскольку многих не устраивают условия содержания в стране. За последние сутки республику покинули 38 автобусов с гражданами Украины, в то время как прибыли всего четыре. Власти Болгарии ранее объявили о приостановке программы по переселению украинцев вглубь страны, чем вызвали негодование у беженцев.