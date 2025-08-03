Названы возможные последствия для ВСУ российского удара по мосту в Херсоне

Мосты играют ключевую роль в снабжении армии, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя авиаудар российской армии по мосту, соединяющему город Херсон и остров Корабельный. По его словам, разрушение мостовых конструкций может нарушить поставки боеприпасов на срок до двух недель.

Мосты — это важный момент. Когда по мосту уже нельзя перебрасывать ни ресурсы, ни резервы — это прекращение коммуникаций. Во время Великой Отечественной войны, если взрывали железнодорожный мост, то это неделю-две враг окружными путями получал то, что нужно, где-то в несколько раз дольше. Поэтому они (ВСУ. — NEWS.ru) и рвали мосты, в частности, когда вторглись на Курскую землю. Такая задача стоит и перед нами: мы тоже лишаем их возможности маневрировать резервами, подвозить боеприпасы, — отметил Дандыкин.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские войска нанесли авиаудар по мосту, соединяющему город Херсон и остров Корабельный в низовьях Днепра. По его словам, объект задействован в логистике ВСУ, связанной с подвозом боеприпасов и продовольствия. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.