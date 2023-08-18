Названы сроки поставок на Украину первых F-16 после одобрения США Netherlands Times: первые поставки F-16 на Украину начнутся через год

Фото: Air Force Staff Sgt. Trevor McBride

F-16

Вашингтон официально одобрил поставки Украине истребителей американского производства F-16 из Нидерландов, сообщает The Netherlands Times. При этом в издании подчеркивают, что процесс передачи самолетов займет долгие месяцы.

С учетом проведения обучения украинских летчиков нидерландские военные полагают, что ВСУ получат первые истребители примерно через год. Командующий Вооруженными силами Нидерландов Мартин Вейнен напомнил, что речь идет о сложных машинах.

F-16 — сложная система, и потребуется время, чтобы научиться управлять ими достаточно хорошо, — сказал генерал.

Ранее уже сообщалось, что американская администрация разрешила Дании и Нидерландам поставлять Украине истребители F-16 из собственного авиапарка. Как уточнил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен, ведомство получило «дружественное письмо» от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое фактически стало ответом на запрос о передаче Киеву самолетов.

По словам Расмуссена, сейчас Дания обсуждает со своими союзниками дальнейшие шаги для поставок истребителей. Конкретную информацию чиновник пообещал предоставить позднее. Пока неясно, сколько самолетов получит украинская армия, однако в Минобороны Нидерландов сообщали о наличии 24 машин, которые будут выведены из эксплуатации к середине 2024 года.