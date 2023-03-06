Названы два сценария поражения Украины в ходе СВО Военный эксперт Сивков: Киев потерпит поражение в СВО при наступлении ВС РФ на востоке Украины

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Существуют два сценария поражения Киева в ходе специальной военной операции, считает военный эксперт Константин Сивков. В беседе с «Народными Новостями» он объяснил, что один их них — это начать наступление Вооруженных сил России на востоке Украины. Он отметил, что в таком случае ВСУ понесут крупные потери, что отразится на их обороноспособности.

Если наши сейчас предпримут крупномасштабную наступательную операцию с разгромом группировки ВСУ на востоке Украине, что вполне осуществимо, это они (США — Прим. ред.) будут считать поражением Украины, — добавил эксперт.

По словам Сивкова, невыгодным для Киева будут и наступательные операции со стороны ВСУ. Он объяснил, что в таком случае Россия отразит удар, а Украина понесет большие потери. Дальше нарастить военный потенциал для боевых действий не будет шансов. Эксперт уточнил, что Вашингтон также сочтет такой сценарий за поражение.

Сивков считает, что разгром Украины в политическом смысле будет означать разгром США. Вашингтон в случае поражения ВСУ не сможет выйти из конфликта, так как потратил огромные ресурсы на военную помощь Киеву. Руководство США хотело своим участием в конфликте на Украине оказать влияние на Россию, ослабив в ходе вооруженного конфликта. Но ВС РФ продолжают получать необходимые боеприпасы и оружие, чего нельзя сказать о Киеве.

Политические, экономические последствия, я думаю, будут серьезные. Во-первых, сразу станет понятно, как это будет восприниматься в мире, — Соединенные Штаты Америки потерпели поражение в гибридной войне. В этих условиях статус Соединенных Штатов Америки резко снизится, страны станут искать и ориентироваться на другой центр сил, а это либо Россия, либо Китай, — заключил эксперт.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что США быстро забудут об Украине после военного поражения. Он предсказал, что американцы повторят свои действия, совершенные после войны во Вьетнаме.