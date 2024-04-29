Названа причина блокировки чат-ботов украинских спецслужб в Telegram Reuters: Telegram заблокировал чат-боты СБУ, ГУР и Минцифры Украины по ошибке

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Официальные чат-боты Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Министерства цифровой трансформации Украины были временно заблокированы в Telegram по ошибке, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя мессенджера. По его словам, произошло «ложное срабатывание». Представитель Telegram подчеркнул, что работа чатов украинской разведки была возобновлена.

[Чат-боты были] временно отключены из-за ложного срабатывания, но с тех пор были восстановлены, — заявил собеседник агентства.

Ранее пресс-служба Главного управления разведки Украины сообщила о блокировке нескольких официальных чат-ботов страны в Telegram. Представители ведомства назвали это решение необоснованным.

Позднее депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил, что чат-боты украинских спецслужб возобновили работу в Telegram. Он предположил, что той ночью «кто-то куда-то звонил, писал, просил, убеждал». При этом Главное управление разведки Украины не комментировало восстановление работы ботов.

Также ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что компания Apple потребовала ограничить доступ к некоторым каналам в мессенджере для владельцев смартфонов iPhone с украинскими сим-картами. Он признал, что не может проигнорировать требование американской корпорации.