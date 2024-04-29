Telegram восстановил работу ботов украинских спецслужб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боты украинских спецслужб возобновили работу после того, как Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов Украины, в том числе мессенджер Главного управления разведки (ГУР) страны, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Максим Бужанский. Он предположил, что «кто-то куда-то звонил, писал, просил, убеждал». Боты, о которых идет речь, используются украинской разведкой для сбора информации в рамках СВО.

Боты военных и спецслужб в Telegram вернули. Это значит, что ночью, которая прошла между тем, как их убрали и вернули, кто-то куда-то звонил, писал, просил, убеждал, уговаривал, объяснял, — написал парламентарий.

В ГУР пока не комментировали восстановление работы ботов. При этом украинское издание «Страна.ua» утверждает, что чат-боты снова стали рабочими. Отмечается, что некоторые из этих ботов работают с перебоями.

Бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров ранее сообщил, что американская компания Apple потребовала ограничить доступ к некоторым каналам в Telegram для владельцев смартфонов iPhone с украинскими сим-картами. По его словам, руководство мессенджера не может проигнорировать требования компании.