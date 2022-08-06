Названа истинная причина госпитализации главы ВГА Херсонской области Сальдо Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов заявил, что Сальдо был госпитализирован из-за усталости

Причиной госпитализации главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо является тяжелейшее перенапряжение, которое политик получил за последние полгода в связи с проводимой на территории Украины военной операцией, заявил его заместитель Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале. По его словам, его начальник все время трудился без выходных, это и ударило по состоянию здоровья.

Болезнь Владимира Сальдо — это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенёс за последние 6 месяцев. Владимир Сальдо спал в сутки по несколько часов, трудился без выходных, — написал он.

Стремоусов призвал своих подписчиков не доверять слухам о состоянии здоровья Сальдо, поскольку это является «прямым участием в войне на стороне врага». Также он выразил поддержку главе ВГА Херсонской области и всем жителям региона, поскольку основные удары наносятся именно по ним.