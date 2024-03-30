Названа главная опасность подписания документов с Украиной после 20 мая Политолог Марков: Украина может отречься от любых соглашений после 20 мая

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Подписание какого-либо документа с Украиной после 20 мая может обернуться для России тем, что в конечном итоге соглашение будет признано незаконным, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. Он напомнил, что с 21 мая Владимир Зеленский перестанет считаться легитимным президентом Украины. По этой причине для Киева не составит труда в любой момент собрать конституционный суд и объявить договоренности ошибочными.

Есть практический момент. С 20 мая Зеленский, по идее, перестанет считаться легитимным президентом Украины. Если мы после 20 мая подпишем с ним какой-нибудь документ, то в любой момент на Украине может собраться конституционный суд и объявить договоренности незаконными, что Киев считает их ошибочными и не признает, — заявил Марков.

Политолог подчеркнул, что на Украине необходимо провести законные демократические выборы президента. Он уверен, что правительство страны «незаконное изначально» и все это прекрасно понимают. При этом Россия пока не ставила жестко вопрос в этом плане, резюмировал Марков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Зеленского о переговорах с Москвой. Дипломат предположила, что политик нервничает, поскольку у него на носу выборы.