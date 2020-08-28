НАТО: силы Альянса развернули в Балтийском регионе до кризиса в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/c64cf87c-e9f1-11ea-9851-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ludek Perina/CTK Photo/Global Look Press

Силы Североатлантического альянса (НАТО) в Балтийском регионе носят оборонительный характер. Их развернули до политического кризиса в Белоруссии, заявила официальный представитель блока Оана Лунгеску.

Мы действуем прозрачно в том, что касается боевой подготовки и учений, которые планируются на долгосрочный период, — цитирует её агентство «Интерфакс».

Таким образом Лунгеску прокомментировала заявления лидера Белоруссии Александра Лукашенко об угрозе на западных рубежах республики и о стремлении НАТО использовать его страну как «трамплин в Россию». По его словам, если в РБ «полыхнёт», судьба Европы может оказаться под угрозой. Представитель НАТО привела в пример развёртывание системы дальнего радиолокационного обнаружения AWACS НАТО для поддержки истребителей F-16 США и Польши во время манёвров.

Накануне Евросоюз, Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Швейцария выступили с совместным заявлением по поводу ситуации в Республике Беларусь. В тексте документа они призывают власти Минска «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа». Кроме того, дипломаты потребовали от руководства Белоруссии «немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных».

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. Согласно официальным итогам, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с поддержкой более 80% голосов. После оглашения результатов голосования в стране начались массовые протесты. Их участники считают, что итоги недостоверны, требуют их отмены и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ может стать посредником в переговорном процессе в Республике Беларусь (РБ), заявила экс-кандидат на пост главы республики Светлана Тихановская. По её словам, кризис внутри РБ не направлен против какого-то государства и оппозиция берёт на себя ответственность разрешить данную проблему путём диалога.

Она отметила, что в Белоруссии не может быть двоевластия, так как недавние выборы президента страны были, по её словам, сфальсифицированы и граждане республики собираются «защищать свой выбор» и нынешнюю власть не примут.