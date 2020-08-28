Учения НАТО не связаны с событиями в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/fc09998e-e956-11ea-98df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ludek Perina/Global Look Press

Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что учения Североатлантического альянса в балтийском регионе были запланированы до возникновения кризиса в Белоруссии и не связаны с ним.

По её словам, учения и тренировки НАТО прозрачны и планируются заблаговременно, передаёт РИА Новости. В качестве примера она привела развёртывание самолёта разведки и наведения AWACS для поддержки истребителей F-16 США и Польши во время учений.

Как уже разъяснил генеральный секретарь [Йенс Столтенберг], НАТО остаётся бдительной и готова защитить всех союзников. Наше развертывание в балтийском регионе на территории союзников НАТО носит оборонительный характер и предшествовало кризису в Белоруссии, — подчеркнула она.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США перебросили к границам страны 18 самолётов, который теперь базируются в 20 минутах подлёта к республике.