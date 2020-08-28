США и Европа выпустили совместное заявление по ситуации в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/9c6f0606-e9ee-11ea-b668-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Евросоюз, Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Швейцария выступили с совместным заявлением по поводу ситуации в Республике Беларусь. В тексте документа они призывают власти Минска «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».

Мы призываем власти Белоруссии соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека, — говорится в тексте сообщения, опубликованном на официальном сайте МИД Великобритании.

Кроме того, дипломаты потребовали от руководства Белоруссии «немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных».

Мы поражены продолжающимися мирными демонстрациями по всей Белоруссии. Они демонстрируют решимость и мужество белорусского народа добиваться демократических перемен. <...> Нам стало известно о бесчисленных случаях жестокого обращения и унижения задержанных. Мы солидарны со всеми жертвами насилия и жестокого обращения, — гласит документ.

Международное сообщество также дожидается полного и прозрачного расследования всех возможных преступлений и злоупотреблений, дабы привлечь виновных к ответственности. По мнению составителей текста, только подобные действия проложат путь к урегулированию кризиса мирным путём.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. Согласно официальным итогам, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с поддержкой более 80% голосов. После оглашения результатов голосования в стране начались массовые протесты. Их участники считают, что итоги недостоверны, требуют их отмены и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ может стать посредником в переговорном процессе в Республике Беларусь (РБ), заявила экс-кандидат на пост главы республики Светлана Тихановская. По её словам, кризис внутри РБ не направлен против какого-то государства и оппозиция берёт на себя ответственность разрешить данную проблему путём диалога.

Она отметила, что в Белоруссии не может быть двоевластия, так как недавние выборы президента страны были, по её словам, сфальсифицированы и граждане республики собираются «защищать свой выбор» и нынешнюю власть не примут.