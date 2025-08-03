В Италии раскрыли, почему мексиканские наемники стремятся попасть в ВСУ

В Италии раскрыли, почему мексиканские наемники стремятся попасть в ВСУ L'Antidiplomatico: мексиканские наемники в ВСУ готовятся к нападению на США

Члены латиноамериканских картелей незаконно проникают на Украину и вступают в ряды вооруженных сил страны, передает L'Antidiplomatico. По данным издания, преступники хотят получить навыки использования беспилотных летательных аппаратов и применять их на американской территории — для торговли наркотиками и вооруженных нападений.

На Украине складывается новая и тревожная эволюция международной организованной преступности. Члены мексиканских картелей проникли в ряды ВСУ, используя фальшивые документы. Цель? Научиться управлять боевыми беспилотниками, — сказано в материале.

Ранее десантник Костромского полка с позывным Куба рассказал, что при взятии под контроль Часова Яра в ДНР армии России пришлось уничтожать не только военных ВСУ, но и иностранных наемников, в том числе из США и Польши. В Минобороны не комментировали данную информацию.

Также сообщалось, что ВСУ восполняют потери в штурмовых подразделениях за счет наемников из Колумбии и мобилизованных граждан. Речь идет о приграничных направлениях в Сумской области, где продолжаются активные боевые действия.