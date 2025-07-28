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28 июля 2025 в 14:17

Экс-депутат Рады раскрыл, как доставляют наркотики для киевских властей

Экс-депутат Олейник: помогавшие Ермаку с наркотиками страны имеют свою долю

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Государства, через которые Денис Ермак вез партию наркотиков для киевских властей, вероятно, получают долю, заявил в беседе с РИА Новости экс-депутат Рады, член движения «Другая Украина» Владимир Олейник. Политик добавил, что его такие новости не удивляют, поскольку в Киеве наркотиками «мягко говоря, балуются, причем системно».

Вероятно, они имеют свою долю. Те страны, а точнее те, кто занимается этим вопросом, ведь наркотрафики проходят через все страны. И поэтому тут ничего удивительного. Это своя логистика, где те, кто занимается и помогает в транспортировке таких наркотиков, получают свою долю, – заявил Олейник.

По его словам, запрещенные вещества перевозил приближенный к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку человек, так как «в таких вещах необходимо доверять тем, в ком нет сомнений». Олейник предположил, что в процессе не участвуют представители элит Запада, поскольку для транспортировки наркотиков в необходимом количестве внешнего вмешательства не требуется.

Ранее СМИ сообщили, что Денис Ермак организовал поставку наркотиков из Афганистана для высшего руководства страны. Журналисты сослались на фотографии билетов, паспортов участников операции и снимки Ермака в афганской одежде.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Украина
наркотики
Андрей Ермак
Киев
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