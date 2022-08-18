Назло Путину уши отпарим

Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Пока в Германии призывают меньше мыться, снижать температуру в домах, а Бранденбургские ворота и так лишились своей традиционной подсветки, на комплекс проблем, включающий коварство Владимира Путина, газовый дефицит и желание об антироссийские санкции собственный лоб разбить, в Берлине предложили взглянуть как бы зеркально.

Авторитетный немецкий еженедельник Spiegel готов выступить инициатором принципиально новой ударной кампании: лишить Путина его газового оружия, запустив, не поверите, «Северный поток — 2». Схематично отлуп российским проискам и их призыву традиционного союзника генерала Мороза выглядит примерно так: русские надеются, что сокращение поставок их голубого топлива, вызванного многочисленными санкциями в плане технического обслуживания газопроводов, спровоцирует социальные потрясения в Европе, нанесет удар по конкурентоспособности немецкой промышленности, внесет раскол в стройные ряды Европейского союза.

Но включается «Северный поток — 2». И, о чудо! Путин с его планами посрамлен. В домах тепло, немцы моют больше четырех сакральных мест на теле, счета за электричество и отопление меньше, чем накануне пандемии, все городские достопримечательности эффектно подсвечены, союзники по ЕС едины как никогда. А главное — возможно даже подумать о возращении к зеленой энергетике.

Можно, конечно, принять инновационное предложение и таким макаром насолить Путину и расстроить его планы за обыкновенную шутку. Хотя, как мы знаем, в каждой шутке есть доля шутки. Или что авторитетнейший Spiegel попал в руки пророссийских агентов влияния. Ведь сколько лет вопрос «Северного потока — 2» отравлял атмосферу европейского взаимопонимания. Как яростно американцы со своим сжиженным «демократическим» газом поносили авторитарный трубопроводный. И буквально со времен Барака Обамы заклинали подшефных немцев не попадать в еще большую зависимость от неприлично дешевого русского сырья, которое просто сравнивали с наркотиком. Поляки все суды протестами завалили, Еврокомиссия прокачку, как могла, заранее ограничивала, Дания — и та тормозила прокладку труб в ее экономической зоне.

Наконец, взяли с Москвы обязательство, что включение «Северного потока — 2» возможно только при сохранении прокачки газа и через Украину, чтобы незалежные могли хоть как-то кормиться. И вот когда, казалось бы, сложилась идеальная ситуация для того, чтобы окончательно отменить новый газопровод вслед за Достоевским, Чайковским и танком Т-34, раздаются голоса, что во имя спасения можно поступиться и оставшимися принципами.

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Впрочем, такие предложения раздаются не первый раз, хотя новизна в революционном обосновании тезиса — включить не для того, чтобы прогнуться перед Путиным, а чтобы его наказать. Пока канцлер Шольц робко возражает, что новый газопровод не был даже сертифицирован. Но его растерянность понять можно.

Бросились было за газом в Катар, но тамошние шейхи потребовали подписать договор о поставках аж до 2030 года. Мол, нужно вводить новые мощности, а это потребует затрат, которые за год не отобьешь. А как тогда быть с планами перехода на возобновляемые источники энергии? Норвегия заявила, что она и так на пределе своих экспортных мощностей. Алжир капризничает. Газ есть где-то в Сенегале, но доставлять его в Европу такая морока. Открыли газовые месторождения в Восточном Средиземноморье. Но там, глядишь, война вот-вот вспыхнет за их обладание.

А зима-то близко. И чем чаще будет небо осенью дышать, тем, видимо, разумнее будут и предложения о выходе из энергетического кризиса. Пусть и под маркой особо изощренного «наказания» России. Никому не хочется терять лицо. И тем более что-то себе отморозить.