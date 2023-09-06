На Западе сообщили о многомиллионных потерях Украины Bloomberg: 3,3 млн украинцев могут не вернуться домой из-за рубежа

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Более трех миллионов украинцев могут не вернуться на родину из-за границы, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Центра экономической стратегии Украины. При этом указывается, что при затягивании украинского конфликта на годы эта цифра может вырасти.

Исследование показало, что около 3,3 миллиона украинцев, или почти 8,8 процента населения до начала конфликта, могут не вернуться домой, — подчеркивается в публикации агентства.

Bloomberg также считает, что чем дольше в стране продлятся боевые действия, тем больше украинцев сделают свои нынешние временные убежища новым домом. По мнению агентства, подобная перспектива несет угрозу восстановлению Украины после конфликта. Авторы исследования указали на то, что потенциальный отток населения способен подорвать экономику страны.

В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев ранее уверяли, что в Европе разместились почти шесть миллионов беженцев с Украины.

Ранее пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что более 2,4 тысячи граждан Украины приняты на лечение в странах Евросоюза. По данным ведомства, украинцы получают медицинскую помощь в больницах 21 государства ЕС. Их отправили в европейские медучреждения через Европейский механизм гражданской обороны.