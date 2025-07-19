На Западе оценили слухи о планах США «устранить» Зеленского ради Залужного Профессор Дизен заявил о решении США избавиться Зеленского

США уже решили избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. Таким образом он прокомментировал информацию о планах Вашингтона назначить главой государства генерала Валерия Залужного, бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла в Великобритании.

Похоже, что Вашингтон уже решил, что для завершения конфликта нужно избавиться от Зеленского, — отметил профессор.

Журналист Сеймур Херш ранее заявил, что США рассматривают возможность силового смещения. Претендентом на пост президента Украины Белый дом рассматривает Залужного. По информации Херш, это может произойти в ближайшие месяцы. При этом журналист не привел никаких аргументов в доказательство своим словам.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа поделился мнением, что Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая прошлого года, может не дожить до новых выборов. Парламентарий допустил, что на украинского лидера могут организовать покушение.