Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 09:49

На Западе оценили слухи о планах США «устранить» Зеленского ради Залужного

Профессор Дизен заявил о решении США избавиться Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/IMAGO/Pool/dts/Global Look Press

США уже решили избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. Таким образом он прокомментировал информацию о планах Вашингтона назначить главой государства генерала Валерия Залужного, бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла в Великобритании.

Похоже, что Вашингтон уже решил, что для завершения конфликта нужно избавиться от Зеленского, — отметил профессор.

Журналист Сеймур Херш ранее заявил, что США рассматривают возможность силового смещения. Претендентом на пост президента Украины Белый дом рассматривает Залужного. По информации Херш, это может произойти в ближайшие месяцы. При этом журналист не привел никаких аргументов в доказательство своим словам.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа поделился мнением, что Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая прошлого года, может не дожить до новых выборов. Парламентарий допустил, что на украинского лидера могут организовать покушение.

Владимир Зеленский
Украина
США
Валерий Залужный
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка получила удар с ноги за отказ в знакомстве
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 июля: где сбои в России
На юге России ожило железнодорожное движение
Раскрыто реальное отношение Трампа к идее сменить Зеленского на Залужного
Пожарные спасли из огня 90-летнюю бабушку
ВВС Польши подняли в небо истребители из-за якобы активности авиации России
Макрон выступил с дерзким заявлением о России после разговора с Зеленским
В Харьковской области ликвидирован 21-летний наемник из Венгрии
Мощные ночные удары по украинским объектам засняли на видео
Российский синхронист добился триумфа на чемпионате мира
Зеленский признал повреждение критических объектов в Сумах
Евросоюз ввел новые санкции против Белоруссии
Госдума может ужесточить наказание за навязывание услуг
Сразу несколько предприятий пострадали при атаке на Павлоград
Поезда в Крым массово задерживаются из-за ЧП в Ростовской области
С российским хоккеистом разорвут контракт из-за зарплаты
Грузовик выехал на встречку и снес легковушку с 19-летним водителем
«Работали над отношениями»: Анкудинова о приемной матери
«Решил выиграть»: на Западе раскрыли истинный смысл ультиматума Трампа
Россиян предупредили о новой схеме обмана со сменой кода домофона
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Чем меньше ухода, тем пышнее цветет! Многолетник-находка для красивого сада
Общество

Чем меньше ухода, тем пышнее цветет! Многолетник-находка для красивого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.