На Западе не увидели смысла в отправке Украине американских систем Patriot

На Западе не увидели смысла в отправке Украине американских систем Patriot Военный аналитик Меркурис: отправлять ЗРК Patriot на Украину бессмысленно

Отправлять установки Patriot Киеву бессмысленно, поскольку сами украинцы говорят об их неэффективности против атак российской армии, заявил на своем YouTube-канале британский военный аналитик Александр Меркурис. По его словам, ракеты ВС РФ без особого труда могу обходить данный ЗРК.

Украинцы жалуются, что система больше не эффективна против российских ракет. <…> Какой тогда смысл отправлять ее? — подчеркнул эксперт.

Ранее научный сотрудник Института Куинси Альмут Роховански выразил мнение, что даже если государства, входящие в НАТО, обеспечат Украину оружием, это не поможет стране избежать поражения. Он отметил, что чем дольше длится противостояние с Москвой, тем хуже становится положение Киева на переговорах в будущем.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо уточнить, каким образом США смогут заменить оружие, которое европейские страны планируют передать Украине. Немецкий политик уточнил, что его страна намерена внести значительный вклад в инициативу президента Соединенных Штатов по поставке вооружения за счет европейцев.