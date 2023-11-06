На юге Украины прозвучали взрывы «Зеркало недели»: в Николаевской области на юге Украины прозвучал взрыв

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Звук взрыва был слышен в Николаевской области на юге Украины, сообщает издание «Зеркало недели», При этом где именно произошел взрыв, не указано.

В Николаевской области прозвучал взрыв, — говорится в сообщении.

Ранее в области была объявлена воздушная тревога.

До этого глава херсонской администрации Роман Мрочко сообщил, что в городе четвертый раз за сутки прозвучали взрывы. В настоящее время в регионе действует режим воздушной тревоги. В свою очередь издание «Страна» сообщило, что в ряде районов города пропал свет. Отмечается, что взрывы в Херсоне продолжаются с 4 ноября.

Кроме того, вечером 5 ноября украинские СМИ сообщили о серии взрывов, произошедшей в Одессе. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказывал, что Вооруженные силы Украины активизируют свои действия вокруг Херсона. По его словам, украинская армия готовит высадочные средства и подтягивает подразделения морпехов. ВСУ пытаются высадить подразделения на левом берегу Днепра, но все находится под огнем российской артиллерии и авиации