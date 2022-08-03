«На Украине закончились офицеры»: эксперт объяснил бегство ВСУ из Косово Военный эксперт Литовкин рассказал об истерике ВСУ из-за нехватки компетентных офицеров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Украине закончились офицеры, способные качественно выполнять свою работу, внутри страны происходит истерика, «агония перед концом», так в разговоре с NEWS.ru прокомментировал отзыв 40 военнослужащих Украины из Косово в рамках миссии KFOR военный эксперт Дмитрий Литовкин. По его словам, вручаемые «где угодно и кому угодно» повестки не приносят желаемых результатов для командования ВСУ.

На Украине закончились офицеры, способные хоть чем-то компетентно командовать. Потому что те повестки, которые вручают где угодно и кому угодно, очевидно, желаемого результата не дают. Отсюда и вытекло это позорное бегство из Косово, в основе которого и лежит та самая необходимость в этих 40 несчастных военнослужащих, — заявил Литовкин.

Ранее стало известно, что указом украинского президента от 7 марта 2022 года №114 «Об отзыве национального контингента и национального персонала, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности» Киев отзывает своих миротворцев, проходящих службу в Косово в рамках KFOR (Международная миссия под эгидой НАТО в Косово и Метохии).