В Киеве выявлены масштабные хищения при ремонте дорог Нацполиция Украины: при ремонте дорог в Киеве украдено 10 млн гривен

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В Киеве раскрыта мошенническая схема на ремонте дорог, в ходе которой из бюджета страны было украдено порядка 10 млн гривен, или $252 тысячи, сообщила пресс-служба Национальной полиции страны на своем канале в Telegram. Уточняется, что речь идет о хищениях, произошедших в период 2022–2023 годов.

Была выявлена схема кражи бюджетных средств. Среди фигурантов гендиректор Коммунальной корпорации эксплуатации автомобильных дорог, а также ряд подрядных организаций, — указано в сообщении ведомства.

По данным следствия, деньги, выделенные на капитальный ремонт дорожного полотна в украинской столице, были украдены при помощи поддельных актов о выполненных работах. Также ряд из них был подписан с недобросовестными подрядчиками.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко выразил уверенность, что власти недостаточно делают для борьбы с коррупцией в стране. Он также признался, что ни разу не встречался с Владимиром Зеленским, хотя пытался это сделать десятки раз.

До этого, утром 1 мая, Служба безопасности Украины сообщила о проведении рейда в центре Киева. Согласно официальной версии, речь идет о контрразведывательных мероприятиях. В связи с этим передвижение пешеходов и движение транспорта по ряду улиц ограничено, а одними из главных локаций проведения операции стали Софийская и Михайловская площади.