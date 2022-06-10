Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале сообщил, что 10 июня состоялся 11-й по счету обмен пленными. Он не уточнил ни число пленных, ни с кем проводился обмен. С российской стороны официально данная процедура не подтверждалась.
Сегодня был уже одиннадцатый обмен пленными. Все это происходит благодаря Координационному штабу по работе с пленными, — написал Ким.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала спецоперации на Украине в плен сдались уже 6489 военных ВСУ.
6 июня президент Украины Владимир Зеленский спустя полмесяца признал, что в плен российским вооруженным силам сдались около 2,5 тысячи украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
В начале июня глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что на территории Донбасса находится в общей сложности около восьми тысяч украинских военнопленных. Она отметила, что некоторые из них сейчас в статусе подозреваемых, некоторые — обвиняемых.