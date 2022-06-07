Шойгу раскрыл число сдавшихся в плен украинских военных Шойгу: в плен сдались в общей сложности 6489 украинских военных

Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала спецоперации на Украине в плен сдались уже 6489 военных ВСУ. По его словам, за последние пять дней 126 украинских военных добровольно сложили оружие.

За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Их общее количество составляет 6489 человек, — сообщил Шойгу.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский спустя полмесяца признал, что в плен российским вооруженным силам сдались около 2,5 тысячи украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

В начале июня глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что на территории Донбасса находится в общей сложности около восьми тысяч украинских военнопленных. Она отметила, что некоторые из них сейчас в статусе подозреваемых, некоторые — обвиняемых.