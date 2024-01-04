На Украине сообщили о серии взрывов в Харькове Синегубов: в Харькове прогремели взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Харькове прогремело несколько взрывов, заявил глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Начальник Липецкой сельской военной администрации Алексей Слабченко уточнил, что всего было пять взрывов. В том числе нанесен ущерб промышленной зоне.

Взрыв в Харькове. На эту минуту — без пострадавших. Есть информация о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города. Службы продолжат осмотр мест ударов, — сообщил Синегубов.

Утром 2 января стало известно о массированном ударе по разным регионам Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в разных районах столицы начались пожары. В частности, загорелись складское помещение, супермаркет, оказался поврежден объект социальной инфраструктуры. Также сообщалось, что в Киеве в результате взрывов мог начаться пожар в салоне автомобилей Tesla.

До этого масштабная воздушная тревога звучала на Украине 29 декабря почти три часа. Как заявил спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат, ВС России запускали «все, кроме „Калибров“», — «Кинжал», С-300, крылатые и баллистические ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. Министерство обороны России эту информацию также не комментировало.