На Украине могут повторить опыт российских военкоматов Глава Минобороны Украины анонсировал появление электронных повесток

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рустем Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о возможном введении электронных повесток в территориальных центрах комплектации (ТЦК, аналог военкоматов в РФ), сообщает издание «Суспільни новини» («Общественные новости»). Алгоритм рассылки уведомлений о необходимости явиться в пункт призыва находится в стадии разработки. Аналогичный механизм должен заработать в РФ с 2024 года.

Мы проанализировали разные базы данных. Решаем, как эти данные учесть. Это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? После учета — будет ли эта категория мужчин вообще направляться на военную службу или нет. То есть это достаточно огромный механизм , который нужно обсуждать пошагово, — цитирует издание слова министра.

Умеров заявил, что если решение примут, повестки получат военнообязанные украинцы как в стране, так и за ее пределами. Минобороны, по его словам, работает над техническими решениями, чтобы процесс был «цивилизованным».

21 декабря президент России Владимир Путин дал поручение Минобороны провести осенний призыв с использованием государственной инфосистемы единого реестра повесток. Как это изменит жизнь военнообязанных и является ли подготовкой к очередной мобилизации — разбирался NEWS.ru.

Тем временем в Эстонии заявили о возможности заняться поиском военнообязанных украинцев, которые находятся в стране. Глава МВД республики Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что Таллину известно местонахождение этих людей.