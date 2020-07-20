На Украине силовики начали проверку деклараций Зеленского и Порошенко

https://static.news.ru/photo/afdccf80-ca71-11ea-8e37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальное агентство по предупреждению коррупции Украины (НАПК) проверяет декларации 13 человек, среди которых действующий и бывший президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.

Начата проверка деклараций лиц, занимавших должность президента Украины в 2019 году: Владимира Зеленского и Петра Порошенко (декларации за 2018 и 2019 годы), — говорится в сообщении НАПК.

Также будут проверены декларации министров здравоохранения, культуры и информационной политики, главы Харьковской областной государственной администрации и других чиновников, сообщает RNS.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил о нарушении им законодательства из-за «непредоставления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии».

Семья украинского лидера в 2019 году получила $188 тысяч в счёт погашения облигаций внутреннего государственного займа. После этого были приобретены облигации на сумму в $191,7 тысячи, но Зеленский не указал эти операции в своей декларации.

После этого на сайте президента Украины появилась петиция с требованием отставки Зеленского. Автором документа стал политолог Виктор Уколов. Он напомнил, что за четыре дня до второго тура президентских выборов Зеленский заявил, что уйдёт со своего поста, если нарушит закон.

NEWS.ru писал, что под петицией подписались 25 тысяч человек. По закону страны теперь петицию должен рассмотреть Зеленский.