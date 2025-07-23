На Украине раскрыли судьбу упавшего истребителя Mirage 2000 Упавший на западе Украины истребитель Mirage 2000 утонул в болоте

Истребитель ВВС Украины Mirage 2000 утонул в болоте, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Самолет французского производства 22 июля потерпел крушение на западе страны.

В связи с катастрофой начато расследование. По данным ГБР, Mirage 2000 упал около аэродрома в Волынской области Украины в ходе выполнения боевого задания.

Самолет упал на безлюдной территории и утонул в затопленной воронке в болотистой местности, — говорится в заявлении ГБР.

Французская сторона передала Украине несколько истребителей этого типа в феврале 2025 года. Хотя официальное количество переданных машин не раскрывалось, СМИ сообщали о поставке не более шести единиц Mirage 2000.

Накануне стало известно, что Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области на западе страны. Пилоту самолета удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной инцидента стал технический отказ бортового оборудования. В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru заявил, что у Вооруженных сил Украины осталось шесть самолетов F-16 и четыре истребителя Mirage 2000. По его словам, украинская авиация продолжает использовать западную технику, но ее количество сокращается.