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23 июля 2025 в 14:00

На Украине раскрыли судьбу упавшего истребителя Mirage 2000

Упавший на западе Украины истребитель Mirage 2000 утонул в болоте

Mirage 2000-5 Mirage 2000-5 Фото: Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Истребитель ВВС Украины Mirage 2000 утонул в болоте, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Самолет французского производства 22 июля потерпел крушение на западе страны.

В связи с катастрофой начато расследование. По данным ГБР, Mirage 2000 упал около аэродрома в Волынской области Украины в ходе выполнения боевого задания.

Самолет упал на безлюдной территории и утонул в затопленной воронке в болотистой местности, — говорится в заявлении ГБР.

Французская сторона передала Украине несколько истребителей этого типа в феврале 2025 года. Хотя официальное количество переданных машин не раскрывалось, СМИ сообщали о поставке не более шести единиц Mirage 2000.

Накануне стало известно, что Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области на западе страны. Пилоту самолета удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной инцидента стал технический отказ бортового оборудования. В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru заявил, что у Вооруженных сил Украины осталось шесть самолетов F-16 и четыре истребителя Mirage 2000. По его словам, украинская авиация продолжает использовать западную технику, но ее количество сокращается.

Украина
истребители
Mirage-2000
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крушения
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