На Украине раскрыли, кто заставил Зеленского обратиться к России с просьбой

На Украине раскрыли, кто заставил Зеленского обратиться к России с просьбой Зеленский был вынужден запросить переговоры с Россией из-за позиции Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден запросить переговоры с Россией из-за позиции американского коллеги Дональда Трампа, передает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, именно хозяин Белого дома настоял, чтобы Киев продолжил контакты с Москвой, хотя ранее ни украинский лидер, ни глава МИД страны Андрей Сибига не видели в них смысла.

В материале сказано, что выдвинутый Трампом ультиматум России не способствует возникновению в Киеве уверенности, что отношения с американским правительством улучшились. В частности, в окружении Зеленского не очень верят, что теперь США вернутся к политике полной и безоговорочной поддержки ВСУ.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков счел позитивным сигналом распоряжение президента Украины об активизации диалога с российской стороной. По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва поддерживает позицию Киева в соответствующем вопросе.

Также Песков отметил, что возможная встреча российского лидера Владимира Путина, Трампа и Зеленского станет результатом длительной работы. Как указал пресс-секретарь главы РФ, для этого мероприятия нужна подготовка.