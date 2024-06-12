На Украине пожаловались на развитие нелегального экспорта зерна Генпрокуратура Украины: большую часть зерна в стране вывозят нелегально

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Бюджет Украины ежегодно теряет миллиарды гривен на фоне нелегального экспорта зерна без уплаты налогов и возврата валютной выручки, передает украинское агентство ТСН заявление заместителя генерального прокурора страны Дмитрия Вербицкого. Он привел в пример недавнее предотвращение вывоза 40 контейнеров сельскохозяйственной продукции.

Это действительно проблема. Потому что большая часть зерна идет нелегально. Не возвращается валютная выручка, не уплачиваются налоги в бюджет. Страна теряет миллиарды гривен, — подчеркнул замгенпрокурора.

При этом прокурор Максим Олефир обратил внимание, что зерно незаконно экспортируется грузовиками, железной дорогой и морем. Общий ориентировочный ущерб за 2022 год из-за неуплаты налога на прибыль власти страны оценили более чем в $14 млн.

Ранее ЕС утвердил «запретительные пошлины» на ввоз зерна из России и Белоруссии. Согласно сообщению Совета Евросоюза, значительно будут повышены пошлины на масличные и зерновые культуры, а также на продукты их переработки. Меры вступят в силу 1 июля 2024 года.

До этого Международный совет по зерну по итогам сельскохозяйственного сезона повысил прогноз по экспорту пшеницы из России. РФ впервые займет почти 26% мирового рынка, допустили аналитики. Это самый большой объем показателя за современную историю, он превысит прошлогодний на 10%, констатировали эксперты.