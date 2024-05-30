Евросоюз принял меры против экспорта зерна из России и Белоруссии Евросоюз утвердил запретительные пошлины на экспорт зерна из России и Белоруссии

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ЕС утвердил «запретительные пошлины» на ввоз зерна из России и Белоруссии, говорится в сообщении Совета Евросоюза. Значительно будут повышены пошлины на масличные и зерновые культуры, а также на продукты их переработки. Меры вступят в силу 1 июля 2024 года.

На практике это «приведет к прекращению импорта», считают в Совете ЕС. Там отметили, что меры вводятся, чтобы предотвратить «дестабилизацию европейского зернового рынка» и остановить экспорт «незаконно присвоенного зерна, произведенного на территории Украины».

Это новая ограничительная мера против России и новый способ усилить нашу солидарность с Украиной, — отметил министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб.

Глава Минфина страны Винсент Ван Петегем заявил, что Белоруссия и Россия сейчас либо платят низкие, либо нулевые пошлины. По его словам, Минску и Москве также будет закрыт доступ к европейским тарифным квотам. Петегем подчеркнул, что меры «не повлияют на транзит через Евросоюз из России и Белоруссии в другие страны».

Ранее сообщалось, что Международный совет по зерну по итогам сельскохозяйственного сезона повысил прогноз по экспорту пшеницы из России. Аналитики считают, что РФ впервые займет почти 26% мирового рынка. Согласно прогнозу, Россия в текущем сельскохозяйственном году экспортирует 53,1 млн тонн пшеницы. Это самый большой объем экспорта за современную историю, он превысит прошлогодний показатель на 10%.