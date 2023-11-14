На Украине отказались вступить в НАТО без утраченных территорий Ермак: Украина откажется вступать в НАТО без утраченных территорий

Украина отказывается от предложения экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена вступить в Альянс без утраченных территорий, заявил глава офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне. По его словам, которые приводит ТАСС, для Киева важны территориальная целостность и суверенитет.

Это мнение Андерса. Он не упомянул наши принципы, потому что знает о них. Они очень ясны и прочны - никакого компромисса по независимости, территориальной целостности, суверенитету, — сказал Ермак.

Ранее советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что Украине нужны не «чудесные» предложения отказаться от части территорий в обмен на некие гарантии и вступление в НАТО, а полноценная военная помощь. Он добавил, что изменившаяся риторика стран Запада «провоцирует Россию на дальнейшую эскалацию».

Советник офиса Зеленского осудил такую риторику, отметив отсутствие гарантий того, что Россия примет такие предложения и согласится на присоединение Украины к НАТО. По его словам, никто из стран Запада не сможет выступить гарантом нерушимости «условной линии разграничения».

Накануне, 11 ноября, британская газета The Guardian привела слова бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с предложением принять Украину в Альянс без территорий, которые уже вошли в состав России. По информации издания, этот вопрос он обсуждал с советником главы офиса президента Украины Андреем Ермаком летом перед саммитом в Вильнюсе.