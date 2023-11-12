Киев ответил на предложение войти в НАТО призывом нарастить военную помощь Подоляк: Украине нужны не предложения отдать часть территории, а военная помощь

Фото: president.gov.ua

Михаил Подоляк

Украине нужны не «чудесные» предложения отказаться от части территорий в обмен на некие гарантии и вступление в НАТО, а полноценная военная помощь, написал советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк на своей странице в соцсети Twitter (X). По его словам, изменившаяся риторика стран Запада «провоцирует Россию на дальнейшую эскалацию».

Мне нравятся (сарказм) периодические странные предложения по «разрешению конфликта на Украине». Они до сих пор доказывают, что причины, следствия и последствия не всем очевидны. Например, иногда можно услышать чудесное предположение, что Украина якобы легко могла бы вступить в НАТО <...> по частям, с территориями, которые не находятся под оккупацией. . Ох уж эти «простые решения», которые всегда в конечном итоге обходятся дорого, — отреагировал Подоляк.

Советник офиса Зеленского осудил такую риторику, отметив отсутствие гарантий того, что Россия примет такие предложения и согласится на присоединение Украины к НАТО. По его словам, никто из стран Запада не сможет выступить гарантом нерушимости «условной линии разграничения».

Тогда зачем делать эти чудесные предложения, не предлагая никаких гарантий? <...> Только масштабная «военно-технологическая помощь» Украине решит проблему европейской безопасности и гарантирует возврат к стабильным глобальным правилам, — заявил он.

Накануне, 11 ноября, британская газета The Guardian привела слова бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с предложением принять Украину в Альянс без территорий, которые уже вошли в состав России. По информации издания, этот вопрос он обсуждал с советником главы офиса президента Украины Андреем Ермаком летом перед саммитом в Вильнюсе.