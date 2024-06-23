На Украине освободили митрополита УПЦ На Украине после ходатайства патриарха Кирилла освободили митрополита УПЦ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По ходатайству Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Украине был освобожден митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких, Украинская православная церковь), сообщил Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. Киев 7 августа 2023 года приговорил священнослужителя к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о государственной измене.

19 марта 2024 года стало известно о том, что у митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана случился инсульт, он был госпитализирован. Через четыре месяца Винницкий апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции. Российский патриарх направил обращение в связи с осуждением митрополита Ионафана к предстоятелям поместных православных церквей, ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций.

В ближайшее время иерарх, остро нуждающийся в лечении и медицинской реабилитации, прибудет в Москву, — говорится в сообщении ОВЦС.

Ионафан был осужден за оправдание действий России на Украине и посягательство на территориальную целостность страны. В январе 2023 года президент Владимир Зеленский лишил его гражданства.

Ранее в украинских СМИ сообщали, что местная полиция и Национальная гвардия проверяли документы у прихожан возле входа в Киево-Печерскую лавру. Люди пришли на литургию по случаю Рождества, которую здесь впервые проводил митрополит Украинской православной церкви Епифаний Думенко.

Священнослужителя Украинской православной церкви будут судить за разжигание религиозной розни и поддержку действий России. По данным следствия, протоиерей обвинял в конфликте между Киевом и Москвой действующие власти Украины. Свою позицию он активно выражал на страницах в социальных сетях. Кроме того, он критиковал правительство республики в ходе литургий.