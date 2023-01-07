На Украине полиция проверяет документы у входа в Киево-Печерскую лавру

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская полиция и Национальная гвардия проверяют документы у прихожан возле входа в Киево-Печерскую лавру, сообщило в Telegram-канале издание «Киев сейчас». Люди пришли на литургию по случаю Рождества, которую здесь впервые проводит митрополит Украинской православной церкви Епифаний Думенко.

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Рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры должно было начаться в 09:00 (10:00 мск).

Лавра находится в ведении Минкульта. Ранее ее занимала каноническая УПЦ, однако в декабре храм был передан в безвозмездное владение раскольнической ПЦУ. Ее новым главой стал митрополит Епифаний. Сам Думенко накануне заявил, что и Киево-Печерская, и Почаевская лавры будут принадлежать ПЦУ.

За последний месяц сотрудники украинских силовых структур провели более десятка рейдов, направленных против УПЦ. С конца осени Служба безопасности Украины провела множество обысков в церквях и епархиях по всей стране. Нескольким священнослужителям предъявлены обвинения в госизмене и подрывной деятельности. Так, украинский суд приговорил одного из священников УПЦ к 12 годам заключения, его признали виновным в передаче информации РФ о позициях ВСУ в Лисичанске и в районе Северодонецка.