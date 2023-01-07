Зеленский лишил гражданства 13 священников УПЦ

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщает LB.uа со ссылкой на источники. По данным интернет-издания, в список священнослужителей, которые были лишены гражданства, вошли представители Донецкой, Крымской и Роменской, а также Одесской и Буковинской епархий.

В тексте говорится, что гражданства был лишен митрополит Тульчинской и Брацлавской епархий Ионафан, который подозревается в госизмене. Кроме того, Зеленский лишил украинского паспорта митрополита Черновицкой и Буковинской епархий Метелия, у которого, как указано в статье, были найдены российские паспорта, а также файлы с детской порнографией.

По информации издания, уведомление о лишении священников гражданства также получила Государственная миграционная служба. Как указывает LB.ua, в данный момент украинские власти изучают возможность лишения украинского паспорта еще шестерых священников.

Ранее в украинских СМИ сообщили, что местная полиция и Национальная гвардия проверяют документы у прихожан возле входа в Киево-Печерскую лавру. Люди пришли на литургию по случаю Рождества, которую здесь впервые проводит митрополит Украинской православной церкви Епифаний Думенко.