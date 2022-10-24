На Украине объяснили продление мобилизации На Украине объяснили продление мобилизации необходимостью «доукомплектования» армии

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Главный военком Киева Юрий Максимов заявил, что украинская армия нуждается в «доукомплектовании», и поэтому мобилизация на Украине будет продолжена, под нее подпадут военнообязанные в возрасте до 60 лет, пишет РБК. По его словам, рейды в Киеве, во время которых выдают повестки, будут продолжаться. Выписать повестку могут в любом месте и в любое время суток.

Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет, — заявил Максимов.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев продолжает «безответственную» политику, направленную на захват Запорожской АЭС, и его «совершенно не волнует», какие потери несет ВСУ при этом. По его словам, украинская армия уже потеряла больше 100 тысяч человек.

Экс-премьер считает, что украинские войска используют «варварские методы» ведения боевых действий, беря пример с НАТО. По его мнению, Альянс «совершенно не считается» с присутствием мирного населения в зоне боевых действий и этой же тактики придерживаются власти Украины. В качестве примера он привел действия ВСУ в Мариуполе, Волновахе и других населенных пунктах.