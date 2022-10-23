Экс-премьер Украины Азаров: Киеву наплевать на военные потери

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Киев продолжает безответственную политику, направленную на захват Запорожской АЭС, и его совершенно не волнует, какие потери несет ВСУ при этом, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров БелТА. По его словам, украинская армия уже потеряла больше 100 тысяч человек.

Безответственная политика киевского режима, подталкиваемого Западом, продолжается, несмотря на громадные потери. Но, что характерно, и это показала спецоперация, киевскому режиму абсолютно наплевать на свои потери, которые сейчас превышают 100 тысяч человек. Тем не менее эта мясорубка с их стороны продолжается, — сказал Азаров.

Экс-премьер добавил, что украинские войска используют варварские методы ведения боевых действий, беря пример с НАТО. По его словам, Альянс совершенно не считается с присутствием мирного населения в зоне боевых действий и этой же тактики придерживается киевский режим. В качестве примера он привел действия ВСУ в Мариуполе, Волновахе и других населенных пунктах.

Ранее Минобороны России сообщило о попытке украинских военных высадиться на левый берег Каховского водохранилища для захвата Запорожской АЭС. Российские войска предотвратили операцию противника. При этом были уничтожены свыше 90 солдат ВСУ.