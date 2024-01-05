На Украине начали продавать маски стариков для уклонистов от мобилизации

Фото: МО Украины

На Украине начали продавать маски стариков для желающих избежать мобилизации в ряды ВСУ, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua». Их стоимость варьируется от 800 до 13,6 тысячи гривен (от 1900 до 32 тысяч рублей).

Маска полностью закрывает лицо, имитируя морщины и возрастную дряблость кожи. Продавцы уверяют, что маска выполнена очень реалистично, с расстояния в полметра она выглядит как живое лицо старика и поможет избежать вручения повестки.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в стране возбуждено около девяти тысяч уголовных дел в связи с уклонением от мобилизации. Министр добавил, что 2,6 тысячи дел уже направлены в суд.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане «переключились на внутреннюю политику», поэтому мобилизация не находит широкой поддержки. Он добавил, что мобилизация остается единственным способом защитить страну.

Кроме того, по данным западных СМИ, около 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу по мобилизации на Украине, сбежали в другие страны. Случаи незаконного пересечения границы был отмечены в Венгрии, Молдавии, Польше, Румынии и Словакии с февраля 2022 года по 31 августа 2023-го.