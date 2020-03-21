https://static.news.ru/photo/3e3aacca-6c62-11ea-8c3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nemanja Cabric/Global Look Press

Власти Сербии ужесточили комендантский час. Теперь его длительность будет составлять 12 часов. Люди смогут перемещаться по городу только при наличии специальных разрешений.

Ужесточение комендантского часа предложил ввести президент Сербии Александр Вучич. Подобное решение он аргументировал недисциплинированностью населения. За нарушение порядка сотрудники правоохранительных органов будут забирать граждан в полицейский участок. Также им будет грозить штраф до 150 тысяч динаров.

Ранее в Сербии было введено чрезвычайное положение из-за пандемии. Вучич принял это решение на основании писем министра обороны, премьер-министра и Конституции государства.

NEWS.ru писал ранее, что комендантский час в Сербии изначально длился с 20 часов вечера до 5 часов утра.