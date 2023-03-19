На Балканах оценили последствия решения МУС об «ордере на арест Путина» Вучич заявил, что ордер МУС на арест Путина лишает Запад возможности говорить с Москвой

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Вучич

Постановление Международного уголовного суда об аресте президента России Владимира Путина отрезает для Запада пути диалога с Россией, в том числе, касательно мирных переговоров с Украиной, приводит газета «Политика» слова главы Сербии Александра Вучича. Он убежден, что целью ордера МУС является цель осложнить взаимодействие российского лидера с другими политиками. Сербский лидер подчеркнул, что сомневается в мудрости решения международной инстанции, и предположил, что оно будет иметь серьезные политические последствия.

А с кем вы будете вести переговоры? Или, может быть, не будете разговаривать, заключать мир? Вы ждете поражения, а сколько надо ждать, сколько лет? Неужели вы действительно думаете, что можете победить Россию за три месяца, шесть месяцев или за год? Вы верите в это, — задался вопросом Вучич.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России. Ордер также был оформлен на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров осудил решение Международного уголовного суда. Он назвал этот процесс цирковой клоунадой, а сотрудников МУС — тунеядцами. Кадыров подчеркнул, что международная судебная система больше не обладает независимым статусом, а сам МУС прогнулся под заокеанского хозяина.