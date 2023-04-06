Myśl Polska: украинцы убедили поляков в необходимости денацификации

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские беженцы, которые приехали в Польшу, убедили в необходимости денацификации Украины, заявил обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас. В своей статье он написал, что у приезжих наблюдаются «последствия многолетней нацистской идеологической обработки».

Государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев. <...> Украина — это территория, где абсолютно необходима денацификация, — написал Ренкас.

Журналист заметил, что наплыв украинских беженцев ставит Европу в положение экзистенциальной опасности. По данным обозревателя, в Польшу приехали не только беженцы, но и «множество нацистов, которые нападали на беззащитных демонстрантов, подожгли людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году».

Ренкас добавил, что массовая эмиграция украинцев способна привести к дестабилизации Европы как минимум в макрорегиональном масштабе. Кроме того, заметил журналист, складывающаяся ситуация может вывести европейцев на «конфронтацию с врагом, который ошибочно считался побежденным: с нацизмом».

Ранее стало известно, что в Чехии готовят реестр автомобилей с украинскими номерами, чтобы в дальнейшем их владельцев можно было штрафовать. Перечень составит чешское Министерство транспорта по просьбе городских и сельских советов, которые потеряли доходы из-за невозможности доставлять штрафы украинским водителям.