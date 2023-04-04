В Чехии могут начать штрафовать украинских беженцев Чешский чиновник Понухалек: реестр украинских авто позволит штрафовать их владельцев

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

В Чехии готовят реестр автомобилей с украинскими номерами, чтобы в дальнейшем их владельцев можно было штрафовать, заявил представитель муниципалитета Брно Филип Понухалек. Чешское министерство транспорта приняло такие меры по просьбе городских и сельских советов, которые потеряли доходы из-за невозможности доставлять штрафы украинским водителям, сообщает EADaily.

Мы вводим его в основном для того, чтобы можно было отследить ответственность нарушителей... Если личность водителя или оператора не установлена, дело откладывается, — сказал Понухалек.

Реестр может заработать во второй половине 2023 года. В него могут войти 38 тысяч автомобилей с украинскими номерами, который на данный момент находятся в Чехии.

После начала спецоперации в Чехию прибыли сотни тысяч граждан украинцев, которые получили различные льготы. Например, автомобили из Украину не обязаны проходить техосмотр, что не позволяет оформить на них страховку. Из-за этого страховые компании в Чехии несут ущерб. Издание уточнило, что после начала СВО в стране произошло 2,6 тысяч аварий, в которых был нанесен незастрахованный ущерб, а украинские авто стали участниками 173 ДТП.

Ранее сообщалось, что дети украинских беженцев в Чехии могут остаться без образования. Заместитель центрального школьного инспектората страны Карел Коварж рассказал, что начальные школы в стране переполнены и не могут гарантировать места для детей с Украины.