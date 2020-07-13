Мужчины на гидроцикле нарушили госграницу Финляндии с Россией

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Финские пограничники начали расследование нарушения границы с Россией двумя мужчинами, которые на водном мотоцикле пересекли российскую границу и через десять минут вернулись обратно.

Инцидент произошёл 11 июля в 02:49.

Пограничник Северной Карелии заметил водный мотоцикл, пересекающий государственную границу в Пюхяярви, Карелия, из Финляндии в Россию, — говорится в сообщении на сайте пограничной службы Финляндии.

Водный мотоцикл вернулся из России в Финляндию примерно через десять минут. На его борту находились два человека. По данному факту начато предварительное расследование. Российскую сторону уведомили о случившемся.

В ведомстве уточнили, что за минувшую неделю пограничники в Северной Карелии зафиксировали три незначительных нарушения государственной границы. Люди перемещались в пограничной зоне без соответствующих разрешительных документов.

Ранее Служба охраны государственной границы Литвы зафиксировала случай нарушения государственной границы России в Куршском заливе. Инцидент произошёл с прогулочным катером, на котором шесть литовцев праздновали свадьбу. Как выяснилось, двигатель судна вышел из строя, после чего катер отнесло в российские воды, где он сел на мель. После этого его отбуксировали на погранзаставу в российской части Куршской косы, писал NEWS.ru.