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29 июля 2025 в 14:58

Мужчину перепутали с маньяком и арестовали из-за садовых инструментов

В британском Манчестере полиция арестовала мужчину с садовыми инструментами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В английском Манчестере полиция задержала местного жителя, Сэмюэла Роу, ошибочно приняв его садовые инструменты за опасное оружие, пишет The Guardian. Инцидент произошел, когда мужчина возвращался домой со своего огорода.

35-летний Роу, работающий техническим менеджером в театре, направлялся домой с корзиной овощей и садовыми принадлежностями, прикрепленными к поясу. Однако один из прохожих, увидев «мужчину в одежде цвета хаки с ножом», сообщил об этом в полицию, предположив, что это «маньяк-убийца».

По словам Роу, он услышал крики позади себя, после чего двое вооруженных полицейских потребовали, чтобы он бросил нож. Затем силовики развернули его, прижали к стене дома, надели наручники, арестовали и поместили в фургон. Он уточнил, что на поясе у него находились садовый совок в холщовом чехле и японский садовый серп.

В участке правоохранители, по словам Роу, проявляли недоверие к его объяснениям, настаивая, что это не садовые инструменты. Сотрудники начали задавать вопросы, например, не страдает ли он аутизмом или служил ли в армии. Роу пришел в шок от такого допроса. Ему пришлось разъяснять, что такое земельный надел, и убеждать, что у него нет лезвий, а инструменты он не оставляет на участке из соображений безопасности.

После нескольких часов допроса без присутствия адвоката полиция отпустила Роу, вынеся ему предупреждение и прочитав лекцию о правилах ношения холодного оружия в общественных местах. Теперь мужчина намерен оспорить свой арест и вынесенное предупреждение, опасаясь, что инцидент может негативно сказаться на его карьере. Он также требует вернуть ему конфискованные садовые инструменты.

Ранее полиция задержала 22 человека во время 21-го этапа велогонки «Тур де Франс». По данным СМИ, некоторых заподозрили в участии в запрещенной демонстрации. Четверо зрителей бросали гвозди на трассу для гонщиков.

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