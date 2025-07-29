Полиция задержала метавших гвозди зрителей на финале «Тур де Франс»

Полиция задержала 22 человека во время 21-го этапа велогонки «Тур де Франс», сообщает издание 20minutes. Часть из них подозреваются в участии в запрещенной демонстрации, ношении оружия и нападении на представителя власти. Также четырех зрителей арестовали за бросание гвоздей на трассу на улице Лепик перед тем, как туда должны были выехать гонщики.

Победу на заключительном этапе одержал бельгиец Ваут ван Арт, выступающий за Visma Lease a Bike. Это его десятая победа на «Туре», но первая с 2022 года. С тех пор он восемь раз входил в тройку лучших, но ни разу не выигрывал.

Ранее итальянский гимнаст Лоренцо Боничелли попал в больницу после неудачного выступления на Универсиаде в Эссене. Во время упражнения на кольцах он получил травму шеи и потерял сознание. Чтобы стабилизировать состояние спортсмена, врачи ввели его в медикаментозную кому. Из-за инцидента итальянская сборная решила покинуть соревнования.

До этого в московском цирке на проспекте Вернадского во время выступления китайский гимнаст упал с трехметровой высоты. По предварительным данным, 30-летний артист получил перелом позвоночника, ударившись о бордюр арены. Его срочно доставили в больницу для лечения.